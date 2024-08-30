Казань стала самым дешевым направлением для авиаперелетов из Москвы в сентябре

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В сентябре из Москвы дешевле всего полететь в Казань, билет туда и обратно на одного пассажира в экономклассе составит от 4 300 рублей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на статистику одного из сервисов по продаже и бронированию билетов.

Также самыми недорогими перелетами стали Псков, Чебоксары, Санкт-Петербург и Архангельск с ценами от 4 380 до 4 960 рублей за билет туда-обратно. Самым бюджетным международным направлением стал белорусский Минск со стоимостью перелета от 7 070 рублей.

Также недорогими оказались путешествия в армянский Ереван и турецкий Даламан с ценами от 16 660 и от 17 910 рублей соответственно. Перелет в казахстанский Усть-Каменогорск и узбекский Ургенч обойдется россиянам в районе 20 920–22 450 рублей.

При этом, пишут аналитики, почти треть от всех авиабилетов россиян в сентябре составляют вылеты из столицы. Еще 11% забронированных билетов относятся к Петербургу, а еще 7% – к Сочи.

Самыми бюджетными направлениями для Санкт-Петербурга с ценами от 4 750 и от 6 270 рублей стали Москва, Мурманск, Архангельск, Оренбург и Саранск, а среди зарубежных отмечаются Минск, Ереван, Астана, Даламан и Дубай. Из Сочи дешевле всего вылетать в Минеральные Воды, Элисту, Ставрополь, Махачкалу и Нальчик, а также в Ереван, Баку, Стамбул, Тбилиси и Актау.

Ранее эксперт рассказывал, что найти наиболее выгодный новогодний тур можно при помощи раннего бронирования. Так, чем меньше мест остается в самолете, вагоне, отеле, тем выше их стоимость.

