Аналитики внесли Владивосток в топ-5 направлений для отпуска в бархатный сезон

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Владивосток вошел в пятерку лучших российских направлений для отпуска в бархатный сезон. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование.

Как отметили аналитики, этот город хорош для посещения с конца августа по октябрь. При этом перелет из Москвы займет около восьми часов, а стоимость билета составит от 17,1 тысячи рублей.

В топ-5 эксперты также добавили Нижний Новгород, объяснив, что в это время поток туристов в городе уменьшается, а погода остается приятной и комфортной. Поездка на поезде из столицы до Нижнего Новгорода займет около четырех часов и обойдется от 1,3 тысячи рублей, отмечается в исследовании.

"Также можно воспользоваться скоростным поездом, который доставит вас за 3,5 часа", – добавили аналитики.

Кроме того, в список вошел Кисловодск, который привлекает туристов целебными источниками и живописными окрестностями, пояснили эксперты. Его главное достопримечательностью аналитики назвали курортный парк, один из крупнейших в Европе.

В топ-5 также вошли Избербаш и Калининград. Пляжи Избербаша осенью освобождаются от основного потока туристов, а температура воздуха и воды остается комфортной. При этом Калининград радует туристов мягким климатом, добавили аналитики.

При этом число бронирований отелей за рубежом на сентябрь 2024 года выросло на 81% к сентябрю 2023-го, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

Во Вьетнаме средняя стоимость забронированной ночи в местных отелях составила 4,4 тысячи рублей. На втором месте в списке стран с самыми дешевыми отелями в сентябре оказалась Киргизия (5,2 тысячи рублей), а на третьем – Казахстан (5,4 тысячи рублей). Также в список вошли Абхазия, Белоруссия, Таиланд, Болгария, Грузия и Узбекистан. Замыкает десятку Армения, где средняя цена ночи в отеле составила 6,1 тысячи рублей.

В материале отмечается, что самые высокие темпы роста бронирований наблюдаются во Вьетнаме. Там спрос россиян на отели вырос в шесть раз. В Японии спрос увеличился в три раза, в Китае – более чем в два раза, в Индонезии – вдвое.

Как выяснили аналитики, россияне этим летом чаще всего отдыхали в Краснодарском крае и на Алтае. Большинство туристов предпочли путешествовать на машине и потратили на путь до места отдыха до 10 тысяч рублей.

В Краснодарском крае провели свой отпуск 29% респондентов. Также в пятерку лидеров направлений для летнего отпуска вошли Алтай (9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%), Москва и Подмосковье (6%) и Калининградская область (6%).

Кроме того, отметили эксперты, лишь 16% опрошенных отдыхали несколько дней или неделю. Большинство (55%) брали отпуск на две недели, а 21% – на месяц. Большинство россиян для путешествий выбирали машину или поезд – 37 и 30% соответственно.

Останавливаться россияне предпочти в квартирах и апартаментах, этот вариант выбрали 37% путешественников. Наименьшей популярностью пользовались глэмпинги и бутик-отели.

По данным опроса, 74% респондентов выбирали отправиться на экскурсии. В пятерку популярных активностей также вошли посещение аттракционов и парков развлечений, зоопарков и океанариумов, катание на яхтах и поход в аквапарк.

Эксперты назвали основными тратами россиян в отпуске дорогу до места отдыха, проживание и досуг.

Самым дешевым направлением для авиаперелетов из Москвы в сентябре стала Казань. Билет туда и обратно на одного пассажира в экономклассе составил от 4 300 рублей. Также самыми недорогими перелетами стали Псков, Чебоксары, Санкт-Петербург и Архангельск. Самым бюджетным международным направлением стал белорусский Минск.

А вот наиболее выгодный новогодний тур можно найти при помощи раннего бронирования, рассказал эксперт Алексан Мкртчян. Так, чем меньше мест остается в самолете, вагоне, отеле, тем выше их стоимость.