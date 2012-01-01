АТОР: путешествия за границу подешевеют в 2025 году в случае укрепления рубля

Летний отдых в 2025 году может подорожать на 25% по сравнению с нынешним сезоном, предупредили аналитики. Разбираемся, от чего зависит цена отпуска и на чем можно будет сэкономить.

Дорогое удовольствие?

Нынешним летом россияне тратили на отдых в среднем около 150 тысяч рублей, подсчитали в одном из сервисов покупки билетов. Однако уже в следующем сезоне стоимость путешествия может вырасти на 25%, уверены аналитики.

"Это связано с несколькими факторами, включая увеличение цен на топливо, авиадетали, которые из-за усложнения логистики также выросли в цене, и повышение операционных затрат транспортных компаний. Рост спроса на путешествия как внутри страны, так и за рубежом остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок", – объяснила директор по маркетингу сервиса Екатерина Долгих.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с Москвой 24 согласился, что стоимость путешествий в целом действительно может вырасти в 2025-м. Однако, по его словам, все будет в пределах нормы: цены на заграничные туры ежегодно индексируются в коридоре от 5 до 15% в зависимости от инфляции, курса рубля и логистических затрат. При этом стоимость некоторых направлений может даже упасть, указал Мурадян.



Артур Мурадян вице-президент АТОР Чем слабее рубль, тем дороже будет путешествие. Если он укрепится, туры даже подешевеют, несмотря на ежегодную индексацию. Кроме того, есть ряд направлений, которые дешевеют летом, – это Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, так как там наступает межсезонье.

В логистической части многое действительно зависит от цен на топливо, заметил специалист. Однако авиакомпании, которые летают в Россию и обратно, получают от государства компенсацию части затрат на горючее, что помогает сдерживать стоимость перевозок.

Кроме того, на стоимость билетов положительно влияет борьба за пассажира, отметил Мурадян.

"Конкуренция всегда толкает перевозчиков к снижению цен, чтобы привлечь покупателей на свою сторону. Поэтому, например, мы не ожидаем подорожания перелетов в Турцию, Эмираты и Таиланд", – добавил он.

Внутри страны специалист также не ожидает резкого увеличения стоимости путевок: по его словам, путешествия подорожают в пределах нормы.

Кошелек или комфорт?

Сэкономить на отдыхе вполне реально, заметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, самая дорогая часть путешествий – транспорт, на который уходит от 50 до 80% всей стоимости поездки. Поэтому специалист призвал покупать билеты заблаговременно или объединяться с друзьями и путешествовать на машине.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Например, этим летом билеты на самолет Москва – Сочи – Москва стоили 18 тысяч рублей при покупке заранее, а в разгар сезона – 30–40. То есть практически в два раза дороже.

"При этом многие стали экономить, путешествуя на своей машине. Если, например, собирается компания или семья из трех-четырех человек, на автомобиле отправиться на отдых будет выгоднее, чем на самолете в пик сезона", – заметил Горин.

Специалист также рекомендовал обратить внимание на организованные туры по России. По его словам, такое путешествие может стоить дешевле, чем самостоятельная поездка, поскольку у многих компаний есть специальные цены на перелеты, железнодорожные перевозки и гостиницы.

Кроме того, Горин посоветовал пользоваться акциями раннего бронирования, которые тоже помогают сэкономить.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В принципе, даже сейчас уже есть предложения на следующий год. Акции раннего бронирования дают туристам, особенно организованным, скидку от 20 до 40%.

"Единственное, что нужно помнить по этим предложениям, – если вы делаете предоплату за зарубежный тур, оставшуюся часть нужно будет переводить по курсу на день платежа", – обратил внимание Горин.

Кроме того, можно сэкономить на проживании в отелях: например, сократить количество дней пребывания с 14 до 10, снизить звездность гостиницы и выбрать более выгодный невозвратный тариф, заключил представитель РСТ.