АТОР: зимой ожидается повышение цен на отели Таиланда на 10–15%

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В зимнем сезоне 2024/2025 ожидается повышение цен на 10–15% на отели Таиланда в связи с высоким спросом на направление на зарубежных и российских рынках. Об этом предупреждает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на 15% увеличится стоимость в среднем ценовом сегменте, а на 10% – в люксовом. Однако при раннем бронировании туристы могут получить скидку в 10–20%.

По результатам анализа АТОР, на данный момент загрузка номеров в некоторых отелях Пхукета на декабрь – январь составила почти 100%. При этом есть и гостиницы, где мест не осталось даже с повышенными ценами.

"В этом году туристы в плане зимнего отдыха активизировались раньше обычного, говорят туроператоры и турагенты. Большинство бронирований Таиланда на новогодний период сделано уже в конце июля – начале августа", – рассказали в пресс-службе.

Еще одной причиной такой загрузки отелей в ассоциации назвали рост количества стран, граждане которых могут получить визу в Таиланд по прилете. Например, список пополнился Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном и другими.

При этом с января по июль Таиланд посетили более миллиона туристов из России, что на 17% больше, чем за аналогичный период года ранее.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут уехать с отечественных курортов из-за отсутствия дешевых билетов до Москвы по удобному маршруту. В пресс-службе РЖД объяснили высокую стоимость билетов из Анапы в Москву, которая составляет в некоторых случаях около 92 тысяч рублей, высоким классом обслуживания.

При этом общая стоимость на российский отдых в этом году выросла на 14% по сравнению с 2023 годом. Однако в 2024 году было совершено около 39 миллионов поездок. Таким образом, туристический поток по стране в первой половине этого года вырос примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

