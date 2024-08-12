Турэксперт Ансталь: Турция не откажется от all inclusive, чтобы не потерять туристов

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Отмена Турцией системы all inclusive ("все включено") представляется маловероятной, так как может привести к потере множества туристов, считает тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, в последнее время в Турции стал чаще подниматься вопрос об отмене соответствующей системы. В отношении российских туристов такое решение негативно отразится на туризме, считает эксперт.

"Это приведет к снижению количества посетителей в отелях, потому что для россиян система "все включено" – это излюбленная история", – сказала Ансталь в беседе с News.ru.

Эксперт уточнила, что не каждый турист, отправляясь в Турцию, будет готов отдельно доплачивать за каждую опцию, например алкоголь или услуги в ресторанах. Блогер предполагает, что система с выборкой лишь нескольких нужных функций будет актуальна для кого-то. Однако благодаря all inclusive, которая действует на побережье, страна получает большой турпоток.

Кроме того, туристический бизнес в республике не имеет логики без системы "все включено", уточнила Ансталь. Отказавшись от нее, турки рискуют потерять большие финансы, резюмировала блогер.

Представители индустрии туризма в Турции предложили пересмотреть формат "все включено" ранее. По мнению отельеров, следует изменить варианты выбора отдельных услуг. К примеру, стоит отказаться от предоставления алкоголя по такой схеме.

Между тем в сентябре отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25%, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Он отметил, что в первый месяц осени в России снижаются цены на всех направлениях пляжного отдыха.

Также недорого отдохнуть в сентябре можно и за границей: например, в Египте цены снизятся на 15%, а в Турции – на 20%, говорит Мкртчян. В свою очередь, в других странах стоимость туров, наоборот, вырастет.