Турэксперт Мкртчян: в сентябре отдых в РФ подешевеет более чем на 20%

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В сентябре отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25%, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он отметил, что в первый месяц осени в России снижаются цены на всех направлениях пляжного отдыха.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Балтийское, Черноморское, Каспийское и побережье Японского моря в сентябре понижают цены минимум на 20%. В Сочи, Геленджике, Анапе может быть и на 25% дешевле, чем в августе.

Кроме того, недорого отдохнуть в сентябре можно и за границей: например, в Египте цены снизятся на 15%, а в Турции – на 20%, говорит Мкртчян.

В свою очередь, в других странах стоимость туров, наоборот, вырастет.

"В сентябре цены повышаются в Арабских Эмиратах, но не сразу, а со второй половины месяца, на 15–20%. Поэтому, если кто-то хочет туда поехать, лучше делать это в августе. Кроме того, на 15–20% дороже будет отдыхать в Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке", – рассказал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как снизить расходы при покупке авиабилетов. Сэкономить можно, купив невозвратный билет. Он, как правило, дешевле возвратного. Кроме того, можно отказаться от дополнительных услуг – например, багажа и питания.