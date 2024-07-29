Турэксперт Осипова назвала три варианта сэкономить на авиабилетах

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Отказ от дополнительных услуг и покупка невозвратного билета помогут сэкономить на перелете. Об этом Москве 24 рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов с 1 августа. Причина – решение Росавиации повысить ставки сборов с авиаперевозчиков, уверен профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский. По прогнозу эксперта, который он дал изданию "Финансы Mail.ru", в результате себестоимость билетов на внутренние рейсы может увеличиться на 30%, а на международные – на 50%.

По словам Осиповой, в целом есть несколько способов купить авиабилеты дешевле. К примеру, можно отслеживать спецпредложения авиакомпаний.



Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Если у вас есть возможность, берите невозвратный билет – он дешевле, чем возвратный. Можно отказаться от дополнительных опций, таких как багаж и питание, и сэкономить немного средств.

При этом эксперт предупредила, что заблаговременная покупка билетов не всегда помогает сэкономить, как это считалось раньше.

"Раньше мы говорили, что чем ближе дата вылета, тем билет дороже. Ничего подобного. Совсем недавно столкнулись с тем, что, как только объявили продажу, билет стоил 38 тысяч, а сейчас он стоит 20 с чем-то. Так что в начале продаж они могут быть быть дороже, чем за две недели до вылета, и наоборот", – отметила специалист.

Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в РФ, чтобы спастись от жары. Туристам посоветовали отправиться в Карелию, где температура воздуха летом не превышает 22 градусов. Кроме того, можно посетить Алтай, остров Сахалин, а также Мурманскую или Калининградскую области.