Турагент Сапронова: Карелия или Мурманск лучшие направления, чтобы спастись от жары

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Лучшими направлениями в России, где можно спастись от жары, являются Карелия, Мурманская, Калининградская области и Алтай. Об этом в беседе с News.ru рассказала турагент Татьяна Сапронова.

По словам эксперта, в Карелии температура летом редко поднимается выше 22 градусов тепла.

"Чем заняться в Карелии? Познакомиться с суровой северной природой на Ладожских шхерах, Валаамских островах, Кижах. Побывать в горном парке Рускеала. За купанием отправиться к песчаным берегам Сямозера. Порыбачить на реках Кереть, Суне Шуе, Онежском или Ладожском озерах", – рассказала Сапронова.

Мурманская область подойдет любителям активных экскурсионных туров. Сапронова посоветовала отправиться в путешествие по Хибинам или посетить атомный ледокол "Ленин".

В Калининградской области можно посмотреть на виллы состоятельных немцев, отправиться к Кафедральному собору и посетить Куршскую косу. На Алтае эксперт порекомендовала подняться на Белуху или отправиться в Белокуриху.

"С детьми можно провести время на берегах Катуни и обязательно проехаться по Чуйскому тракту", – добавила турагент.

Кроме того, она посоветовала присмотреться и к острову Сахалин. Там красивые пейзажи – сопки, леса, водопады, Охотское и Японское моря.

Россиянам также рассказали, где в России можно отдохнуть с палатками. Среди лучших направлений назвали кемпинг "9-й километр" в Краснодарском крае, "Парк Ладога" в Ленинградской области, "Чегем" в Кабардино-Балкарии и Sky Rancho в Псковской области.

Эксперты предупредили о риске нарваться на мошенников при планировании отдыха. В частности, злоумышленники могут создавать поддельные сайты по продаже билетов и бронированию отелей. Они могут отличаться от оригинального буквой, точкой или тире. При этом часто билеты на сайтах аферистов стоят дешевле, чем на официальных, что и привлекает людей.