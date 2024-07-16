Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

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Правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан России на постоянный, сообщает РИА Новости.

Согласно приказу МВД Королевства, утвержденному премьером Сеттхой Тхависином, держателям паспортов 93 стран и территорий разрешается временный въезд на территорию Таиланда в туристических целях на срок до 60 дней. В этот список в том числе вошли Россия и Китай. Приказ действует, начиная с 15 июля 2024 года.

Россия и Таиланд более 15 лет предоставляют на взаимной основе 30-дневный безвизовый въезд гражданам РФ в Таиланд и гражданам Таиланда в РФ в соответствии с межправительственным соглашением по этому вопросу.

Кроме этого соглашения для россиян действует 60-дневный безвизовый въезд в Королевство, который в виде исключения разрешили отдельным приказом МВД Таиланда от 30 апреля. Действовать он должен был до 31 октября.

До него, с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, то есть в высокий туристический сезон, действовал такой же приказ, временно и в порядке исключения разрешавший россиянам въезд в Таиланд на срок до 90 дней.

Ранее премьер-министр Сеттха Тхависин отнес туристический сектор к разряду движущей силы экономики Таиланда. По его мнению, увеличение продолжительности безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику.

С 1 апреля для граждан РФ впервые начала выдавать шенгенские визы Болгария. Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как и у других стран Шенгенского пространства.