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"Известия": РФ ведет переговоры о введении безвизового режима с Кенией и Чадом

Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Кенией и Чадом

Фото: depositphotos/id1974

Россия проводит переговоры о введении безвизового режима с Кенией и Чадом. Об этом со ссылкой на посольства РФ в обеих республиках сообщает газета "Известия".

На данный момент двусторонние соглашения о безвизе действуют с 65 странами, а 15 из них были заключены за последние 4 года.

Туроператоры отмечают, что количество путешественников из России, посещающих Кению, в первой половине 2023 года возросло на 40%. Страна привлекает любителей сафари – республика богата парками, где можно посмотреть на слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов.

Ранее сообщалось, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках для граждан. Такое заявление сделал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Турпоток в Москву вырос на 19% за первый квартал года

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