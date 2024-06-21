МИД: РФ ведет переговоры еще с 9 странами о безвизовых поездках для граждан

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Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках для граждан, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам", – цитирует его РИА Новости.

Климов добавил, что за последние 4 года в силу вступили 15 подобных соглашений.

До этого стало известно, что в первом квартале 2024 года Москву с туристической целью посетили полмиллиона жителей дальнего зарубежья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 40%. Значительный рост интереса туристов к Москве наблюдаются в странах Ближнего Востока, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

