Стоимость шенгенской визы для граждан России возросла до 90 евро

Фото: depositphotos/Mind-Map

С 11 июля для граждан России и еще нескольких стран визовый сбор при получении шенгенской визы возрос с 80 до 90 евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Европейскую комиссию.

Решение было принято, опираясь на инфляцию в 2020–2023 годах. При этом для детей до 12 лет стоимость визового сбора поднялась с 40 до 45 евро.

Ранее Еврокомиссия опубликовала статистику, в которой указала, что Россия в 2023 году вошла в пятерку лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз, а общая доля отказов для россиян составила 10,6%.

Согласно данным, чаще всего негативное решение по заявкам граждан РФ на шенгенскую визу принимали Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и ФРГ. В сравнении с 2019 годом доля негативных решений по заявлениям россиян на шенгенскую визу увеличилась более чем в 13 раз.

До этого посольство Франции в РФ также подтвердило подорожание шенгенских виз. В ведомстве уточнили, что условия выдачи виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности.

