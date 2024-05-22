Посольство Франции в РФ подтвердило подорожание шенгенских виз

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Стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 12 лет с 11 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское посольство в РФ.

"Условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что российские туристы могут бесплатно оформить однократную визу на Шри-Ланку до конца мая, однако с июня она станет платной. Ее стоимость, включая сервисный сбор, составит более 100 долларов.

Отмечалось, что с 1 июня виза на Шри-Ланку для туристов из РФ обойдется, предварительно, в 75 долларов. Но, учитывая сервисный сбор, ее стоимость вырастет еще на 27,5 доллара.

До этого премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что российские туристы смогут находиться в стране без визы 60 дней. Такое предложение тайскому правительству поступило от министерства иностранных дел. Одновременно с этим в королевстве ввели аналогичный режим для госслужащих Бангладеша.

