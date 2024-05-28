РБК: чаще всего россиянам в визе отказывали Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и ФРГ

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Россия в 2023 году вошла в пятерку лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз, а общая доля отказов для россиян составила 10,6%. Об этом со ссылкой на статистику Еврокомиссии сообщает РБК.

Статистика показала, что чаще всего негативное решение по заявкам граждан РФ на шенгенскую визу принимали Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и ФРГ. В сравнении с 2019 годом доля негативных решений по заявлениям россиян на шенгенскую визу увеличилась более чем в 13 раз.

Больше всего виз россиянам в 2023 году выдали Италия, Франция, Испания и Греция.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что из-за введенных со стороны Евросоюза ограничений были ужесточены правила въезда.

Лучшим исходом для въезжающего станет оформление многократной визы на 6 месяцев или 1 год, в то время как визы на 2, 3 и 5 лет уже почти исключены. Лица с небольшой визовой историей могут рассчитывать на въезд в пределах указанных сроков отдыха. Туроператоры добавили, что наибольшую лояльность к россиянам проявляют Франция и Италия, а однократные визы легче получить в Австрии и Венгрии.