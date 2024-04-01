Болгария с 1 апреля начала выдавать россиянам шенгенские визы

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Болгария с 1 апреля начала принимать заявки от граждан РФ на получение шенгенской визы, а также запустила процесс выдачи въездных документов. Об этом ТАСС сообщили в болгарском посольстве.

Теперь обрабатывать заявки россиян будут консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. По информации посольства, срок ожидания в очереди на подачу документов будет сохраняться примерно с такой же продолжительностью, как и у других стран Шенгенского пространства.

Кроме того, в заявлении сказано, что туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта краткосрочными визами типа C, которые подразумевают под собой период нахождения в Болгарии до 90 дней, лишь на въезд в страну и на поездки до Румынии и Кипра. При этом, по информации посольства, выданные до 31-го числа долговременные разрешения на въезд типа D, то есть более 90 дней, предоставят россиянам право на кратковременные поездки в иные страны Шенгенского пространства.

Ранее стало известно, что Румыния с 31 марта впервые начнет оформлять гражданам России шенгенские визы, которые позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Подать заявление на визу можно будет в любом консульском учреждении Румынии на территории России. Они открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

