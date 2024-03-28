Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 31 марта

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Румыния с 31 марта впервые начнет оформлять гражданам России шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

"Румыния будет выдавать единые (шенгенские. – Прим. ред.) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", – заявили в посольстве республики в Москве.

Подать заявление на визу можно будет в любом консульском учреждении Румынии на территории России. Они открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Болгария впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля этого года. Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет такой же, как и у других стран Шенгенского пространства.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Она поблагодарила Румынию и Болгарию за опыт в сфере предоставления убежища и репатриации и сказала, что они доказали свою принадлежность к Шенгенской зоне.