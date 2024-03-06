Путин призвал сделать отдых на юге РФ более доступным

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Отдых на юге России должен стать более доступным. Об этом в ходе совещания по вопросам развития южных регионов РФ заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о Крыме, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее, а также о новых регионах России. Президент призвал сделать так, чтобы еще больше граждан смогли отдыхать в РФ по доступным ценам и с высоким комфортом.

Путин напомнил, что в ходе своего послания Федеральному собранию уже объявлял о запуске проекта "Пять морей", который должен охватить Азовский и Черноморский регионы. В его рамках планируется строительство современных гостиниц и отелей.

Кроме того, российский лидер призвал обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей в южных регионах страны.

"Предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского (железнодорожного. – Прим. ред.) сообщения на южном направлении", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что к 2030 году на Байкале будет создан круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения. Президент подчеркнул, что должны полностью отсутствовать отходы и неочищенные стоки в озеро. Российский лидер добавил, что в РФ также создадут фонд экологических и природоохранных объектов для поддержки гражданских инициатив.