Путин заявил, что на Байкале появится курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера

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Новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения появится на озере Байкал. Об этом заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, современную и безопасную инфраструктуру организуют в России около водоемов. Так, продолжил он, на озере Байкал к 2030 году откроется круглогодичный курорт.

"При этом считаю важным строго придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро", – отметил российский президент.

Он добавил, что в стране также будет создан фонд экологических и природоохранных объектов для поддержки гражданских инициатив. Глава государства предложил повысить зарплаты людям, которые работают в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, а также занимаются важными вопросами экологического благополучия. По его словам, проблемы они решают важные, а доходы у них скромные.

Ранее сообщалось, что Путин созвонился с девочкой, которой он в рамках благотворительной акции "Елка желаний" помог побывать на Байкале. Отмечается, что ребенок несколько дней провел на озере вместе с родными. Семья посетила экскурсии и познакомилась с местными традициями. Также девочка смогла покататься на собачьих упряжках.

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