Путин поговорил с девочкой, посетившей Байкал благодаря "Елке желаний"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин созвонился с девочкой, которой он в рамках благотворительной акции "Елка желаний" помог побывать на Байкале.

Ее зовут Кристина Син, ей 8 лет, и она проживает в Южно-Сахалинске. У девочки выявили первичный иммунодефицит. При этом она учится на отлично и занимается спортивной аэробикой, планирует в будущем стать врачом.

Девочка несколько дней провела на Байкале вместе с родными. Семья побывала на экскурсиях как по самому озеру, так и по окрестным тематическим музеям. Кристина познакомилась и с местными традициями. Так, ей устроили катание на собачьих упряжках. Во вторник, 9 января, российский лидер позвонил Кристине, чтобы узнать у нее, как прошло путешествие.

Кроме того, Путин исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал побывать на экскурсии в "Эрмитаже". Мальчик живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой он побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

Мэр Москвы подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru