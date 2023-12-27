Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний". Градоначальник снял с новогоднего дерева, установленного в Кремле, три открытки.

Они были сделаны в виде елочных украшений – новогодних шаров. Внутри были написаны желания детей из семей военнослужащих и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – жителей Москвы и новых регионов России.

В одной из открыток 10-летний Сергей попросил подарок-сюрприз. 16-летний Дмитрий загадал электрогитару, а семилетний Натаван захотел получить в подарок синтезатор.

"Обязательно исполним все желания", – пообещал мэр Москвы.

Ранее Владимир Путин позвонил 11-летнему Никите Мирошниченко, мечту которого президент России исполнил в рамках акции. Мальчик хотел принять участие в экскурсии по "Эрмитажу". Помимо посещения музея, для семьи мальчика организовали экскурсию по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

До этого заммэра Наталья Сергунина уточнила, что пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" работают на 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Горожане и гости столицы могут передать посылки для жителей новых регионов страны и участников СВО.

Уточняется, что павильоны открыты с 11:00 до 21:00 каждый день. Они располагаются на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Новом Арбате и почти во всех округах города.

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"