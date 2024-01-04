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04 января, 17:31

Политика

Глава ЛНР исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний"

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник исполнил новогодние желания троих детей в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Пасечник подарил детям пятилетней Веронике из Заайдаровска велосипед, трехлетнему Никите из Челюскинца – шведскую стенку, а Софье из Зимогорья – гироскутер.

"Исполнил мечты еще троих маленьких жителей Луганской Народной Республики в рамках акции "Елка желаний". Очень рад, что ребята остались довольны!", – сообщил Пасечник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех ребят. Он подарил виниловый проигрыватель, возможность посетить МИД РФ и возможность сыграть шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

До этого президент России исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал побывать на экскурсии в "Эрмитаже". Пятиклассник живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

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