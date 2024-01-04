Лавров исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты троих детей. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что Лавров исполнил мечту четырнадцатилетней Ксении из Амурской области и подарил ей виниловый проигрыватель. Вместе с проигрывателем у Ксении появились автограф Лаврова и табличка с пожеланиями.

Одиннадцатилетняя Анастасия из Луганска мечтала о личной встрече с министром. Она смогла воплотить эту мечту, побывав в Министерстве иностранных дел России. Лавров ответил на вопросы девочки, а также обсудил с ней ее занятия поэзией.

А одиннадцатилетнему Арсению из Подмосковья министр иностранных дел подарил возможность сыграть шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Мальчик встретился с ним и с Лавровым в стенах МИД РФ, где провел пару партий с шахматистом.

Ранее сообщалось, что Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков исполнит мечту 15-летней девочки из Донецкой Народной Республики (ДНР) Иры в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и подарит ей путешествие в Санкт-Петербург.

До этого президент России исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал побывать на экскурсии в "Эрмитаже". Пятиклассник живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"