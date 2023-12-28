Шойгу пообещал в рамках "Елки желаний" познакомить девочку с пилотажной группой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Это следует из видео, которое опубликовано в телеграм-канале МО РФ.

"Ну, это большие желания: Александра, 15 лет, из Москвы мечтает познакомиться с пилотажными группами и принять участие в параде на Красной площади в составе армейской коробки", – прочитал он.

Шойгу подчеркнул, что у девушки, возможно, получится поучаствовать в параде, если она станет юнармейцем. При этом с пилотажной группой школьницу познакомят, когда группа будет в городе.

В ведомстве добавили, что к акции также присоединились главнокомандующие видами ВС РФ, заместители министра обороны, руководители центральных органов военного управления, командующие родами войск, военными округами, флотами и флотилиями. "Елка желаний" проходит в военных гарнизонах, воинских частях в разных регионах страны.

Ранее в акции принял участие Сергей Собянин. Градоначальник снял с новогоднего дерева, установленного в Кремле, три открытки. В одной из них 10-летний Сергей попросил подарок-сюрприз.

Также Владимир Путин позвонил 11-летнему Никите Мирошниченко, мечту которого он исполнил в рамках акции. Ребенок хотел принять участие в экскурсии по "Эрмитажу". Помимо посещения музея, для семьи мальчика организовали экскурсию по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"