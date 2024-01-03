Фальков в рамках "Елки желаний" организует для девочки из ДНР экскурсии по Петербургу

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков исполнит мечту 15-летней девочки из Донецкой Народной Республики (ДНР) Иры в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает ТАСС.

Министр образования сообщил, что организует для девочки Иры и ее родителей экскурсии по знаковым местам Санкт-Петербурга, включая посещение вузов.

"Поскольку вы оканчиваете на будущий год школу, у вас один из главных вопросов в жизни будет – это выбор университета. Мы составим вместе с вами интересную программу. Я уверен, что вы не только посмотрите город, получите удовольствие, но еще и обязательно, пообещайте мне, примете решение о выборе будущей профессии", – сказал Фальков.

Министр образования пригласил девочку в Горный университет, где расположен один из лучших музеев мира геологического, горного и металлургического профиля. Поскольку Ира интересуется искусством, Фальков предложил ей также побывать в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания трех мальчиков из разных регионов страны в рамках акции "Елка желаний". Подарком для семилетнего Павла Ракчеева стала экскурсия по специализированной пожарно-спасательной части № 32 ГУ МЧС РФ по Москве. 12-летнему Кириллу Чередову из Кемеровской области вручили боксерскую экипировку, а 12-летнему Михаилу Игнатову из Калуги провели экскурсию по пожарной части.

До этого президент России исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал побывать на экскурсии в "Эрмитаже". Пятиклассник живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"