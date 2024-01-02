Глава МЧС РФ исполнил желания детей из трех регионов в рамках акции "Елка желаний"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания трех мальчиков из разных регионов страны в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"При моем личном участии исполнены мечты трех деток, но в центральном аппарате и во всех регионах сотрудники ведомства подключились к акции на разных уровнях и осуществили желания более 100 детей", – сообщил Куренков.

Подарком для семилетнего Павла Ракчеева стала экскурсия по специализированной пожарно-спасательной части № 32 ГУ МЧС РФ по Москве. 12-летнему Кириллу Чередову из Кемеровской области вручили боксерскую экипировку, а 12-летнему Михаилу Игнатову из Калуги провели экскурсию по пожарной части.

Ранее Владимир Путин исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал побывать на экскурсии в "Эрмитаже". Пятиклассник живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.



Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"