13 сентября, 11:36Политика
Глава ЕК призвала Евросоюз включить Румынию и Болгарию в шенген
Фото: 123RF/alekstaurus
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Трансляция пленарной сессии Европарламента в Страсбурге на тему "Состояние Евросоюза" велась аудиовизуальной службой Еврокомиссии.
"Я хотела бы особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за то, что они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. Они доказали, что Болгария и Румыния являются частью нашей Шенгенской зоны", – заявила фон дер Ляйен.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу Европейской комиссии в ущемлении прав граждан РФ на фоне запрета на въезд в ЕС на личном транспорте. По его словам, такие действия происходят для нагнетания напряженности и разжигания войны.
До этого ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к РФ. Теперь въезд в страны ЕС на личных автомобилях, которые были зарегистрированы в России, считается запрещенным импортом.
Эксперты рассказали, как будет работать запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами
Читайте также