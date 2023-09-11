Таможня и МИД Финляндии оценят влияние документа ЕК о ввозе товаров россиянами

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Финская таможня и министерство иностранных дел страны изучают влияние документа Европейской комиссии (ЕК) о ввозе ряда товаров россиянами. Об этом сообщается на сайте таможенной службы Финляндии.

"В настоящее время таможенная служба и МИД оценивают влияние этой пояснительной записки на ситуацию в Финляндии. Дополнительная информация по этому вопросу будет опубликована как можно скорее", – указано в сообщении.

Ранее ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к РФ, в рамках которого въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России, считается запрещенным импортом.

До этого, 4 сентября, российское диппредставительство в ФРГ сообщало о случаях изъятия автомобилей сотрудниками немецкой таможни у россиян. Отмечалось, что во внимание не принимались аргументы о ввозе собственности в личных целях, а не для продажи.

Также под запрет ввоза на территорию Евросоюза попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и многое другое.



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