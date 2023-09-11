11 сентября, 17:22Политика
ЕК разрешила не конфисковать у россиян подпадающую под санкции одежду на границе
Фото: depositphotos/ginasanders
Европейская комиссия (ЕК) разрешила странам Евросоюза (ЕС) не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию ЕС, даже если они числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Даниэла Шеридана Ферри.
"Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание", – уточнил он.
По его словам, если человек пересекает границу с санкционными личными вещами, одеждой, это не означает обход санкций. Однако это не касается дорогих вещей, например, автомобилей, уточнил представитель ЕК.
Въезд на личном автотранспорте, зарегистрированном в России, согласно последними пояснениям комиссии, запрещен, напомнил он.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других предметов.
Позднее глава комитета Совфеда по конституционному строительству Андрей Клишас назвал дискриминацией подобный запрет. Данные меры направлены на всех россиян, для европейских политиков не имеют значения их взгляды и убеждения, подчеркнул он.
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