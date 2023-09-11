Клишас призвал зеркально ответить на запрет россиянам ввозить в ЕС машины и смартфоны

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава комитета Совфеда по конституционному строительству Андрей Клишас назвал дискриминацией запрет россиянам ввозить в ЕС личные автомобили и смартфоны. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что подобные меры направлены на всех россиян, при этом для европейских политиков не имеют значения их взгляды и убеждения.

"Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", – написал он.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.



ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни