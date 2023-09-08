08 сентября, 09:52Политика
Глава Евросовета сообщил о работе над санкциями против алмазной отрасли РФ
Фото: depositphotos/jukai5
В ЕС начали работать над ограничительными мерами против российской алмазной отрасли, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч (над санкциями. – Прим. ред.) в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", – цитирует его ТАСС.
Евросоюз также продолжает принимать меры по пресечению обхода введенных санкций.
В мае Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия российского происхождения.
Предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев. Обсуждаются возможные рестрикции в отношении третьих стран, помогающих России обходить имеющиеся ограничения. Как уточнили в Европарламенте, особенно это касается сферы продажи и перепродажи газа и нефти.
Кроме того, рассматривается вопрос о введении персональных ограничений против представителей "Росатома", создании правовой основы для конфискации более 200 миллиардов евро замороженных активов РФ в ЕС.
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