Глава Евросовета сообщил о работе над санкциями против алмазной отрасли РФ

Фото: depositphotos/jukai5

В ЕС начали работать над ограничительными мерами против российской алмазной отрасли, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч (над санкциями. – Прим. ред.) в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", – цитирует его ТАСС.

Евросоюз также продолжает принимать меры по пресечению обхода введенных санкций.

В мае Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия российского происхождения.

Предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев. Обсуждаются возможные рестрикции в отношении третьих стран, помогающих России обходить имеющиеся ограничения. Как уточнили в Европарламенте, особенно это касается сферы продажи и перепродажи газа и нефти.

Кроме того, рассматривается вопрос о введении персональных ограничений против представителей "Росатома", создании правовой основы для конфискации более 200 миллиардов евро замороженных активов РФ в ЕС.



В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями