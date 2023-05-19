Великобритания запрещает импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия

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Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия российского происхождения. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщает ТАСС.

"Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали", – указано в документе.

Кроме того, санкции будут введены в отношении 86 человек и компаний, которые связаны с военно-промышленным комплексом России, а также энергетикой, металлами и морскими перевозками.

До этого сообщалось, что США также объявят существенный пакет санкций против России. Новые ограничения, по словам представителя администрации Штатов, коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов.

Ранее стало известно, что страны G7 обсудят запрет импорта российских алмазов и бриллиантов. Источник портала Axios сообщил, что под запрет не попадут алмазы, которые подверглись существенным изменениям в третьих странах, например, огранке или полировке.