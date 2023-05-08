Страны G7 обсудят запрет импорта российских алмазов и бриллиантов – СМИ

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Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность введения запрета на импорт алмазов и бриллиантов из России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В феврале страны G7 пообещали работать над дальнейшими мерами в отношении российских драгоценных камней, а именно алмазов и бриллиантов.

Как отметил источник, под запрет не попадут алмазы, которые подверглись существенным изменениям в третьих странах, например, огранке или полировке.

Сотрудник Госдепартамента США сообщил изданию, что задача стран G7 состоит в том, чтобы добиться такого положения дел, при котором российские алмазы могли бы продаваться в некоторых странах, но не в государствах "Большой семерки".

Для того чтобы это осуществить, необходимо попытаться отследить происхождение драгоценных камней, отметил собеседник. Страны G7 будут добиваться согласованности действий в этой сфере.

Также он сообщил, что наиболее вероятным сценарием является внедрение системы ограничения импорта российских драгоценных камней, что может быть обеспечено различными способами.

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Как отметил один из источников, чиновники из стран Группы семи обсуждают такую возможность в преддверии саммита "Большой семерки" в Хиросиме, который пройдет в конце мая.



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