В МИД РФ прокомментировали возможное обсуждение G7 полного запрета экспорта в Россию

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Москва взвешенно отреагирует, если страны "Большой семерки" (G7) решат запретить экспорт в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Если будут вводиться новые санкции, мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, продуманно, выверенно, взвешенно, руководствуясь задачами защиты своих интересов, граждан, поддержания устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса и так далее", – подчеркнула она.

По словам представителя ведомства, возможные торговые ограничения против России подорвут общепринятые принципы международной торговли. Россия планирует развивать взаимодействие с партнерами, которые выражают конструктивную линию, указала Захарова.

До этого СМИ сообщали, что стремление разрушить экономику России приведет западные страны к самоубийству. Авторы материала указали, что страны G7, по-видимому, зашли в тупик и исчерпали все свои возможности, вводя антироссийские санкции.

Ранее СМИ писали о том, что страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Чиновники обсуждают такую возможность в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита "Большой семерки" в Хиросиме.