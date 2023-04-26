В Белом доме сообщили о планах Байдена посетить Японию 19–21 мая для участия в саммите G7

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Американский президент Джо Байден посетит Японию 19–21 мая для участия в саммите G7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что во время саммита лидеры стран "Большой семерки" обсудят мировые проблемы, в том числе конфликт на Украине и поддержку Киева.

После этого президент США отправится в Австралию, где 24 мая проведет четырехстороннюю встречу с лидерами Австралии, Индии и Японии.

Ранее Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. В случае, если он сможет победить, в начале второго президентского срока главе Белого дома будет 82 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет исходить из практических действий США в реальной политике в контексте желания Байдена выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.