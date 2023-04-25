Япония и ЕС отказались от предложения США полностью запретить экспорт в РФ – СМИ

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Представители Японии и стран ЕС выступили против предложения Соединенных Штатов странам "Большой семерки" запретить весь экспорт в РФ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, подобный шаг представляется попросту невозможным. Еще два чиновника сообщили изданию, что США сделали такое предложение на фоне растущего разочарования Штатов действующей системой, позволяющей РФ продолжать импорт западных технологий.

Согласно предложению, планируется заменить режим секторальных антироссийских санкций на полный запрет экспорта в РФ с несколькими исключениями для сельскохозяйственной, медицинской и прочей продукции.

Ранее СМИ сообщали о том, что страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Чиновники обсуждают такую возможность в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Позже стало известно, что власти Японии, в случае введения G7 запрета на экспорт почти всех товаров в Россию, могут перестать поставлять в РФ подержанные автомобили, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта.