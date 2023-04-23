Министры сельского хозяйства G7 поддержали продление зерновой сделки

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Министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" поддержали продление и расширение зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи в японском городе Курасики.

"Мы осознаем важность черноморской зерновой инициативы. <...> Мы выражаем нашу решительную поддержку ее продлению, полному исполнению и расширению", – отметили представители G7.

В то же время министры обвинили Россию в том, что та якобы использует продовольствие как меру давления и дестабилизации. Они выразили готовность и дальше вводить санкции против РФ "для защиты нуждающегося населения".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не столь радужными перспективы продления зерновой сделки. Он указал на тот факт, что договоренности, касающиеся экспорта зерна из России, по-прежнему не выполняются.

Срок действия зерновой сделки истекал 18 марта текущего года. За несколько дней до этого ее действие продлили, однако Москва дала согласие на пролонгацию только на 60 дней. До этого сделка продлевалась на более продолжительный срок.

