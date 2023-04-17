Песков назвал не столь радужными перспективы продления зерновой сделки

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Вероятность продления зерновой сделки нельзя назвать высокой, поскольку по-прежнему не выполняются договоренности, касающиеся экспорта зерна из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (перспективы продления сделки. – Прим. ред.) по-прежнему не столь радужные, к сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению", – сказал он, общаясь с журналистами.

Срок действия зерновой сделки истекал 18 марта текущего года. За несколько дней до этого ее действие продлили, однако Москва дала согласие на пролонгацию только на 60 дней. До этого сделка продлевалась на более продолжительный срок.

В российском МИД решение продлить договоренности по экспорту украинского зерна на более короткий срок объяснили отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.



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