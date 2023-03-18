Захарова напомнила, что зерновая сделка продлена только на 60 дней

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дней РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия продлила зерновую сделку на ограниченный период времени, передает ТАСС.

"Еще раз повторяем. Российская Федерация дала согласие на продление сделки на шестьдесят дней", – заявила дипломат.

Захарова отметила, что стороны договора были уведомлены об этом как на словах, так и посредством специальных нот.

Ранее продление зерновой сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи глава государства поблагодарил ООН за помощь в переговорах.

В самой Организации Объединенных Наций также сообщили о продлении соглашения, однако не уточнили сроки. Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик отметил, что с момента заключения сделки в 45 стран мира удалось перевезти 25 миллионов тонн зерна и продовольствия.

14 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Россия будет добиваться от Запада полного выполнения условий зерновой сделки – Захарова

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