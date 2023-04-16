Запретом на импорт зерна Польша и Венгрия ударили Украину в спину – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украина оказалась в тяжелом положении из-за отказа Польши и Венгрии от импорта зерна. Об этом сообщает Express.

"Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации. Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение", – подчеркнули авторы материала.

Они отметили, что Польша и Венгрия приняли такое решение из-за того, что их сотрудники сельскохозяйственной отрасли понесли большие убытки.

Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что решение польских властей ввести временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции является нарушением договоренностей двух стран.

До этого стало известно, что Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины до 30 июня 2023 года. Вслед за ней аналогичный запрет ввели и в Венгрии.

Венгрия закрыла границы для украинского зерна

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