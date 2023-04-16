Захарова прокомментировала решение Польши о запрете на импорт зерна из Украины

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение польских властей ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

"Коротко о "зерновой сделке". Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины до 30 июня 2023 года.

Вслед за Польшей аналогичный запрет ввели и в Венгрии. В венгерском Минсельхозе уточнили, что до 30 июня страна ожидает от Евросоюза мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.

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