03:05Политика
Захарова прокомментировала решение Польши о запрете на импорт зерна из Украины
Фото: телеграм-канал "МИД России"
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение польских властей ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.
"Коротко о "зерновой сделке". Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины до 30 июня 2023 года.
Вслед за Польшей аналогичный запрет ввели и в Венгрии. В венгерском Минсельхозе уточнили, что до 30 июня страна ожидает от Евросоюза мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.
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