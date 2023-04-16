01:07Политика
Венгрия и Польша ввели временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины
Фото: depositphotos/mur162
Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины. Об этом сообщается на сайте польского правительства.
Министр развития и технологий страны Вальдемар Буда уточнил, что запрет продлится до 30 июня этого года.
Аналогичный запрет вслед за Польшей ввели и в Венгрии, согласно заявлению местного министерства сельского хозяйства. Ограничение также продлится до 30 июня 2023 года.
В ведомстве уточнили, что до этого времени Венгрия ожидает от Евросоюза мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.
"Венгерское правительство всегда будет стоять на стороне венгерских фермеров и защищать сельское хозяйство страны", – говорится в заявлении минсельхоза.
Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что зерновая сделка продолжает обслуживать лишь коммерческий экспорт Украины в интересах Запада.
До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Польша нанесла украинской стороне удар в спину, решив сократить импорт зерна из Украины на фоне протестов польских фермеров.
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