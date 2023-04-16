Венгрия и Польша ввели временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

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Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Министр развития и технологий страны Вальдемар Буда уточнил, что запрет продлится до 30 июня этого года.

Аналогичный запрет вслед за Польшей ввели и в Венгрии, согласно заявлению местного министерства сельского хозяйства. Ограничение также продлится до 30 июня 2023 года.

В ведомстве уточнили, что до этого времени Венгрия ожидает от Евросоюза мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.

"Венгерское правительство всегда будет стоять на стороне венгерских фермеров и защищать сельское хозяйство страны", – говорится в заявлении минсельхоза.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что зерновая сделка продолжает обслуживать лишь коммерческий экспорт Украины в интересах Запада.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Польша нанесла украинской стороне удар в спину, решив сократить импорт зерна из Украины на фоне протестов польских фермеров.

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