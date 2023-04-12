Песков заявил, что часть зерновой сделки не работает

Фото: ТАСС/Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть зерновой сделки до сих пор не работает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит RT.

Представитель Кремля обратил внимание, что договор был продлен только на 60 дней на фоне того, что половина условий сделки не выполнялась.

"Мы знаем, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается, и по-прежнему вторая половина сделки не работает и эти условия не выполняются", – объяснил он.

Песков заявил, что перспективы на сегодняшний день "не такие уж хорошие". Он подчеркнул, что никакое соглашение "не может стоять на одной ноге".

14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Продление зерновой сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи глава государства поблагодарил ООН за помощь в переговорах.

5 апреля стало известно, что Россия готовит еще две партии удобрений для отправки нуждающимся странам. Ранее в портах Европы были заблокированы 262 тысячи тонн удобрений. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона предпримет шаги, если зерновая сделка не будет реализовываться.



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