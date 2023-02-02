Польские фермеры заблокировали поставки зерна на польско-украинской границе

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Польские фермеры заблокировали дороги у погранпереходов на польско-украинской границе в знак протеста против массовых поставок в страну украинского зерна, передает ТАСС.

Организаторами акции стали представители ассоциации "Обманутая деревня". Движение заблокировало дороги в местностях Окопы, Любыча-Крулевская, Корчова, Медыка и других.

"Не контролируется количество, а прежде всего – качество. Правительство обещало организовать транзитный коридор через Польшу в порты и третьи страны, отправляя зерно голодающим странам Африки и Ближнего Востока", – заявили в ассоциации, уточнив, что сейчас неизвестно, куда направляется зерно из Украины.

Наплыв украинского продовольствия мешает польским производителям продавать свое зерно. В частности, невостребованными на складах остаются 2,5 миллиона тонн зерна польского происхождения.

По данным европейского комиссара по сельскому хозяйству и развитию села Януша Войчеховского, импорт зерновых с Украины в Евросоюз составил более 10 миллионов тонн в 2022 году. При этом годом ранее этот показатель был равен 4 миллионам тонн.

Акцию протеста ассоциации "Обманутая деревня" планируют сохранять до полуночи 3 февраля.

Ранее экономист из НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что зафиксированный Минсельхозом РФ рост объема экспорта продовольствия из России обусловлен высокой урожайностью 2022 года.

По его словам, за 2022 год было собрано порядка 150 миллионов тонн зерновых, в то время как внутрироссийское потребление – как в виде продовольствия, так и на корм скоту – требует 90–95 миллионов тонн.



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