Экономист объяснил увеличение экспорта продовольствия из РФ в 2022 году

Фото: TACC/Jerome Favre/EPA

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал RT, с чем связан рост экспорта российского продовольствия в 2022 году.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что в минувшем году объем экспорта нарастили почти на 12%.

"Если хороший урожай, естественно, все эти показатели увеличиваются. В прошлом году, особенно по растениеводству, была очень хорошая урожайность", – рассказал эксперт.

Кроме того, специалист указал на важность хороших погодных условий.

По словам Остапковича, за 2022 год было собрано порядка 150 миллионов тонн зерновых, в то время как внутрироссийское потребление – как в виде продовольствия, так и на корм скоту – требует 90–95 миллионов тонн.

Экономист оценил, что в 2023 году также ожидается достаточный для внутреннего рынка урожай.

В январе 2023 года вице-премьер РФ РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Турция успешно завершила сделку по оплате зерна из России в рублях. Аналогичный формат расчетов прорабатывается для торговли с Египтом.



Российские аграрии собрали около 55 миллионов тонн зерновых

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!