08:42Экономика
Эксперт рассказал, ждать ли подорожания потребительской корзины
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Россиянам не стоит ждать существенного подорожания потребительской корзины в стране, поскольку курс рубля остается высоким, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. Об этом сообщает News.ru.
"Предпосылок для очередного подорожания потребительской корзины в России нет. Связано это с достаточно сильным по отношению к прошлогоднему курсу рублем. Самые критические прогнозы по инфляции также не оправдались", – сказал он.
По словам Разуваева, при таких условиях резкий скачок цен на продовольствие невозможен. Тем не менее эксперт допустил возможность подорожания отдельных категорий товаров.
Ранее сообщалось, что из-за экономических трудностей в России ожидается снижение объемов потребления рыбы. Эксперты Национального рейтингового агентства уверены, что потребление рыбы сократится на 5–7%, сильнее всего спрос уменьшится на лососевые виды рыб.
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