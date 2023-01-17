Эксперт рассказал, ждать ли подорожания потребительской корзины

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Россиянам не стоит ждать существенного подорожания потребительской корзины в стране, поскольку курс рубля остается высоким, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. Об этом сообщает News.ru.

"Предпосылок для очередного подорожания потребительской корзины в России нет. Связано это с достаточно сильным по отношению к прошлогоднему курсу рублем. Самые критические прогнозы по инфляции также не оправдались", – сказал он.

По словам Разуваева, при таких условиях резкий скачок цен на продовольствие невозможен. Тем не менее эксперт допустил возможность подорожания отдельных категорий товаров.

Ранее сообщалось, что из-за экономических трудностей в России ожидается снижение объемов потребления рыбы. Эксперты Национального рейтингового агентства уверены, что потребление рыбы сократится на 5–7%, сильнее всего спрос уменьшится на лососевые виды рыб.



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