Экономист оценил вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов

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Курс биткоина может подняться до уровня 60–70 тысяч долларов, считает финансовый эксперт Владимир Григорьев, чем он поделился с "Лентой.ру".

По его мнению, на рост биткоина может повлиять дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков. В этом случае, как он заметил, инвесторы начнут выбирать альтернативные инструменты, в том числе биткоины.

Также экономист добавил, что на курс биткоина влияет общая ситуация на финансовом рынке, в частности, его стабильность или нестабильность, а также использование криптовалюты в расчетах. К последнему иногда прибегают в обход санкций.

"Сейчас, скорее всего, оба фактора повлияли в эту сторону, в частности нестабильность на финансовых рынках, потому что даже самые оптимистичные прогнозы по поводу будущего глобальной экономики звучат не очень убедительно", – заметил Григорьев.

Он подчеркнул, что курс биткоина может как подняться до высоких показателей, так и снова опуститься. В отличие от курса национальных валют, он волатильный и плохо прогнозируется.

Курс биткоина медленно восстанавливается после крупного обвала в ноябре. Тогда за два дня он потерял 23% стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3%, с начала года – на 27%.

Экономист Дмитрий Прокофьев оценил идею легализации криптовалюты в России. По его словам, криптовалюту не следует воспринимать как панацею, так как рынки подвержены волатильности.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о готовности к тестированию цифрового рубля в реальных условиях. С реальными клиентами и в ограниченных объемах его использование начнется с 1 апреля 2023 года.

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