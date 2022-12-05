Экономист оценил идею легализации криптовалюты в России

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Криптовалюту не следует воспринимать как панацею, поскольку в настоящее время рынки испытывают колебания. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил экономист Дмитрий Прокофьев.

По словам эксперта, криптовалюту в РФ могут использовать в качестве средства для обхода санкционных ограничений. Однако использование параллельных систем может говорить о неблагополучии существующей.

"А будут ли российские структуры принимать эти криптовалюты в качестве платежа? Вот это самое интересное, и по какому курсу это будет пересчитываться при обмене на рубли, которые нужны для налогообложения", – сказал он.

Как уточнил эксперт, прокомментировать идею легализации криптовалюты в РФ в качестве финансового продукта можно после подготовки текста законопроекта.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в 2023 году криптовалюта появится в России в качестве легального продукта. При этом, по его словам, ее нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, а только для оплаты поставок по параллельному импорту.

До этого Центробанк РФ сообщил о намерении начать тестирование цифрового рубля в апреле 2023 года. По словам главы организации Эльвиры Набиуллиной, проект несет важность для финансовой системы и расчетов.



Законопроект о легализации майнинга криптовалют внесен в Госдуму

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