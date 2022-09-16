Криптоинвесторы понесут самые крупные потери за всю историю биткоина – эксперт

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Эксперты финансового рынка рассказали о ситуации с падением стоимости биткоина, которая осенью 2022 года может стать максимальной с момента существования криптовалюты. Об этом сообщает Life.ru.

В настоящий момент криптовалюта относится к рисковым активам. Ее курс связан с динамикой фондовых индексов и американской статистики.

"Пыль улеглась. Волатильность на рынках снизилась. Инвесторы ожидают новой порции новостей. Полагаю, что фондовые индексы не упадут до 21 сентября, пока не пройдет пресс-конференция главы ФРС (США. – Прим. ред.) Дж. Пауэлла", – считает финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

По мнению эксперта, биткоин может упасть в стоимости до 15 тысяч долларов за монету, а затем продолжить снижение до 12 тысяч – что составляет более 40% от текущей цены криптовалюты.

Как заявил старший аналитик компании Esperio Антон Быков, эксперты скептически оценивают способность биткоина подняться выше 25 тысяч долларов. На это влияют присутствие на криптовалютном рынке институциональных инвесторов и ожидаемая новая волна снижения на фондовом рынке.

Генеральный директор компании Mining4you Диана Петрова добавила, что в ситуации с биткоином существует понятный запрограммированный цикл из спада, рецессии, подъема и процветания – так называемый халвинг, то есть последовательное уменьшение количества добываемых монет за найденный блок в блокчейне.

"Сегодня мы находимся ровно в середине цикла, между двумя халвингами. Падение курса биткоина и, как следствие, всего крипторынка – это вполне закономерное явление", – считает специалист.

Петрова добавила, что следующий халвинг ожидается в 2024 году. Ускорить процесс может только более массовое использование криптовалюты в мире или иные позитивные новости.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину РФ, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до 19 декабря найти согласованную позицию по майнингу и цифровым валютам. Кроме того, требуется подготовить предложения по применению цифрового рубля в бюджетном процессе.