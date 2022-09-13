Автор "Богатый папа, бедный папа" предсказал крупнейший крах в мировой истории

Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки спрогнозировал крупнейший крах за все время. Об этом сообщает Business Insider.
Кийосаки посоветовал инвесторам переходить на криптовалюту, так как в будущем она может заменить американскую и трансформировать всю систему финансов.
"Недостаточно просто хотеть заниматься криптовалютой. Сейчас то самое время, когда вам нужно заняться криптовалютой, прежде чем произойдет самый большой экономический крах в истории", – заявил он.
По словам эксперта, на рынке возможен длительный спад, однако трейдерам в таком случае, уверен он, подойдут "медвежьи" рынки для заключения выгодных сделок и большой прибыли.
Ранее Минфин России доработал и внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют. В проекте Федерального закона "О цифровой валюте" уточнили и конкретизировали отдельные положения, в том числе касающиеся деятельности по цифровому майнингу.
В ведомстве пояснили, что законопроект о регулировании криптовалют призван защитить права и средства россиян. Так, граждане смогут совершать операции с токенами, однако не смогут использовать их в качестве средства платежа.
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