Курс биткоина обновил минимум с середины июня

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Курс биткоина снизился до 18,5 тысячи долларов, обновив минимум с 19 июня, свидетельствуют данные криптобиржи Binance за 7 сентября.

По состоянию на 10:17 по московскому времени самая популярная мировая криптовалюта торгуется на уровне 18,7 тысячи долларов. Курс биткоина за прошедшие сутки снизился на 5%.

8 июля курс биткоина в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance достиг 22 тысяч долларов, повысившись на 7,9%.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в России обязательно легализуют криптовалюту. По словам министра, в настоящее время Центробанк и правительство РФ активно занимаются этим вопросом. При этом Мантуров отметил, что пока не может предположить, когда именно это произойдет.